Şehit Alan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Alan son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit Alan son yolculuğuna uğurlandı Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonrasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

10.10.2024 14:53  Güncelleme: 15:06
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Şehit Alan son yolculuğuna uğurlandı

ELAZIĞ - Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonrasında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde taciz ateşi sonrasında yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit düştü. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından dün gece Elazığ'a getirildi. Alan'ın naaşı bugün baba evinden helallik alınarak tören için İmam-ı Azam Camisi'ne getirildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından meslektaşları tarafından omuzlara alınan şehidin naaşı, top aracına konuldu. Askeri geçidin ardından Palu ilçesine bağlı Karasalkım köyüne götürülen Alan, göz yaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, diğer protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, askeri ve emniyet personeli ile binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Alan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Elazığ, Piyade, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Alan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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