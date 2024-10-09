Şehit ateşi Elazığ'a düştü - Son Dakika
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Şehit ateşi Elazığ'a düştü

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Şehit ateşi Elazığ'a düştü Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesine acı haber verildi.

09.10.2024 21:18  Güncelleme: 21:24
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Şehit ateşi Elazığ'a düştü

ELAZIĞ - Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın Elazığ'daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan şehit düştü. Şehidin, Güney Kent Mahallesi'nde ikamet eden ailesine acı haber sağlık ekipleri eşliğinde yetkililer tarafından verildi. Ailenin yaşadığı ev Türk bayrakları ile donatıldı. Ekiplerin yanı sıra Vali Numan Hatipoğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'da şehit evine giderek, ailenin yanında oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız 9 Ekim 20204 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" denildi.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Piyade, Elazığ, Son Dakika

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