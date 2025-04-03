Şehit bekçi için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şehit bekçi için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi

Şehit bekçi için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

03.04.2025 12:54  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu.Şehit Bekçi Uğur Gölçek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesine getirildi.

Vatan Yerleşkesindeki törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı. Burada düzenlenen uğurlama törenin ardından şehit Uğur Gölçek'in cenazesi, Fatih Camii'ne götürüldü. Gölçek'in naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'daki Şehitlikte toprağa verilecek.

Öte yandan emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 5 saldırgan yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınmıştı. Faillerin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bağcılar, istanbul, 3-sayfa, Tören, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit bekçi için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi - Son Dakika

Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

12:18 Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
12:10 58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:43 Memur ve emeklilerin zam oranı değişti Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
18:59 İngiliz devlerinden radikal karar Taraftarları ABD’ye giremeyecek İngiliz devlerinden radikal karar! Taraftarları ABD'ye giremeyecek
18:38 Galip gelen futbolcular servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu
18:35 Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
18:26 Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
18:07 Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
17:59 İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 13:31:52. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit bekçi için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement