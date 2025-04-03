Şehit bekçi için İstanbul Emniyetinde tören düzenlendi

İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu.Şehit Bekçi Uğur Gölçek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesine getirildi.

Vatan Yerleşkesindeki törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı. Burada düzenlenen uğurlama törenin ardından şehit Uğur Gölçek'in cenazesi, Fatih Camii'ne götürüldü. Gölçek'in naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'daki Şehitlikte toprağa verilecek.

Öte yandan emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 5 saldırgan yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınmıştı. Faillerin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL