Şehit bekçi için tören düzenlendi

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da silahlı saldırıda şehit olan Bekçi Uğur Gölçek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesinde geçtiğimiz Salı günü saat 23.00 sıralarında rutin kimlik kontrolü yapan bekçiler 4 şüphelinin silahlı saldırısına uğramış, saldırıda ağır yaralanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek, kaldırıldığı hastanede dün şehit olmuştu. Şehit Bekçi Uğur Gölçek'in cenazesi, sabah saatlerinde ailesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesine getirildi.

Törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Başta yüreği yanan ailesi olmak üzere, tüm yakınlarına, Kahraman teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Uğur kardeşimiz, 1 Nisan Salı günü Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken, durdurulmak istenen şüpheli şahısların ateş açması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Nisan Çarşamba günü şehadet şerbetini içmiştir. Hain saldırıyı gerçekleştiren şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Merhum Şairimizin ifade ettiği gibi; Şehitler diyorlar ki: "Görünüşe kanmayın, tabutlara bakıp da, bizi öldü sanmayın. Biz, ölümü öldüren bir iman taşıyoruz, Kur'an'a andolsun ki; dipdiri yaşıyoruz. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim şehitlerimiz için 'Onlar diridirler fakat siz anlayamazsınız' buyurmaktadır. Şehidimizin değerli ailesi, şüphesiz evlat acısı yaşamak zordur. Sizler en değerli varlığınızı bu vatan için şehit verdiniz. Rabbim sizlere sabrı cemil ihsan eylesin. Bu ağır imtihanda muvaffak olmayı nasip etsin. Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Emniyet Teşkilatı olarak, milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatan Yerleşkesindeki törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, şehidin ailesi ve emniyet mensupları katıldı. Burada düzenlenen uğurlama törenin ardından şehit Uğur Gölçek'in cenazesi, Fatih Camii'ne götürüldü. Gölçek'in naaşı, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'daki Şehitlikte toprağa verilecek.

Öte yandan emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 5 saldırgan yakalanmış ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde sorguya alınmıştı. Faillerin polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi.