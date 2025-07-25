Şehit Muharrem Can memleketi Konya\'da son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü ve TUSAŞ çalışanı uçak mühendisi Muharrem Can, baba ocağı Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit olan AKUT gönüllüsü ve TUSAŞ çalışanı uçak mühendisi Muharrem Can'ın cenazesi Ankara'dan Konya'ya getirildi. Muharrem Can için, merkez Karatay ilçesinde bulunan Elmacı Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Can'ın cenazesi Elmacı Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.

Cenaze namazına, Muharrem Can'ın ailesi, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, protokol mensupları, yakınları, AKUT görevlileri ve vatandaşlar katıldı. - KONYA