Şehit Polis Memuru Mustafa Akgül Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Adanalı şehit polis memuru Mustafa Akgül için Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi

ADANA - Adana'da uygulama noktasından aracıyla kaçmaya çalışan uzman çavuşun çarpıp şehit ettiği polis memuru Mustafa Akgül, son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, gece merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Emirliği'nde görevli polis memuru Mustafa Akgül, 31 AED 634 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Murat A. yönetimindeki otomobil, hızla çarptığı Akgül'ü altına alıp, yaklaşık 70 metre sürükledi. Otomobil sinyalizasyon direklerine çarparak dururken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde polis memuru Akgül'ün şehit olduğu belirlendi. Murat A.'nın ise yaklaşık 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı Murat A.'nın hastanedeki tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Tören düzenlendi

Mustafa Akgül'ün cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak Adana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şehit Akgül'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Mustafa Akgül'ün öz geçmişi okundu, dualar edildi ve helallik alındı.

Yakınları güçlükle ayakta durabildi

Tören sırasında şehidin eşi Ayşe, babası Selim (80), çocukları Şamil (27), Yavuz Selim (23), Malik Enes ve Sabiha güçlükle ayakta durabildi.

Törenin ardından şehit Mustafa Akgül'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene kent protokolü, askeri erkan ve Mustafa Akgül'ün yakınları katıldı.