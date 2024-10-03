Şehitkamil zabıta ekiplerinden dev operasyon - Son Dakika
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Şehitkamil zabıta ekiplerinden dev operasyon

Şehitkamil zabıta ekiplerinden dev operasyon

Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığıyla oynanmasına fırsat vermiyor.

03.10.2024 16:41  Güncelleme: 16:42
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Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığıyla oynanmasına fırsat vermiyor. Zabıta ekiplerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile ortak gerçekleştirdiği denetimlerde bir işletmede sağlığa uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 5 ton pastacılık malzemesi imha edildi. İşletme, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, ilgili yasa uyarınca idari yaptırım uygulandı.

İlçe genelinde denetim çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığıyla oynanmasının önüne geçiyor. Zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin Sanayi Mahallesi'nde ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde bir işletmede kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde işletmede tarihi geçmiş, bozulmuş kokmuş yaklaşık 5 ton pastacılık malzemesi, çikolata ve şekerleme tespit edildi.

5 ton malzeme imha edildi

Ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletmeye bozulmuş kokuşmuş ürün bulundurmaktan ve hijyen esaslarına uymamaktan idari yaptırım uygulandı. Gerekli işlemlerin ardından zabıta ekipleri kontrolünde işletmedeki 5 ton malzeme tek tek imha edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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