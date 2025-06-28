Şehitkamil zabıta ekiplerinden dev operasyon

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde, bir işletmede tam 21 ton son tüketim tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Piyasaya sunulmaya hazır ürünler, büyük bir titizlikle imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halkın sağlığını tehdit eden unsurlarla kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Sıkı denetimlerle halk sağlığını tehdit eden birçok işletmede tonlarca ürün yakalayan ekipler, yine büyük bir başarıya imza attı.

21 ton ürün ele geçirildi

Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen denetimlerde Merveşehir'de bir işletmede inceleme yapıldı. Denetimlerde işletmenin deposunda bulunan muhtelif markalara ait bisküvi, çikolata, şeker, kruvasan ve jelibon gibi ürünlerin son tüketim tarihinin geçtiği ve ambalaj bütünlüğünün bozulduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde toplamda 21 ton ürünün son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi.

İşletme hakkında işlem başlatan ekipler, ele geçirilen ürünleri titizlikle imha etti.

Halk sağlığı her şeyden önce gelir

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığını bozacak hiçbir şeye imkan vermeyeceklerini belirterek, "Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir. Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması bizim temel görevimizdir. Denetimlerimiz hem rutin hem de ihbarlara dayalı olarak sürdürülüyor. Bugün ulaştığımız bu tablo, denetimlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. 21 ton tarihi geçmiş ürünün piyasaya sürülmesi durumunda çok ciddi sağlık sorunları yaşanabilirdi. Çok şükür ekiplerimizin özverili çalışmasıyla böyle bir ihtimali yaşamadık. Bizler denetimlerini artırarak, devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden şüphelendikleri veya sağlığımızı tehdit eden işletmeleri bize bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP