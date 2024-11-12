Selçuk'ta Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Selçuk'ta Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

Selçuk\'ta Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir Selçuk'ta elektrikli sobanın devrilmesi sonucu 5 kardeş yangında yaşamını yitirdi.

12.11.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, en küçüğü 1, en büyüğü ise 5 yaşında olan ve hayatını kaybeden 5 kardeşin cenazeleri otopsi işlemleri için adli tıpta bulunuyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Melisa Akcan, iddiaya göre yaşları 1 ila 5 arasında değişen 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya çıktı. Çocuklar evde bulunduğu sırada ısınmak amacıyla kullanılan elektrikli soba biranda devrildi ve yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle ev dumanla doldu ve 5 kardeş içerde kapının kilitli olması nedeniyle mahsur kaldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürürken, içeride mahsur kalan; Aras Bulut (1), Masal Işık (2), Aslan Miraç (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes (5) adlı kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Cenazeler otopsi işlemleri için adli tıpta

Dumandan zehirlenerek ölen ve yangın sırasında evde yalnız olan çocukların acı ölümü İzmir'i ve ilçeyi yasa boğarken, baba Hakan Akcan'ın bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, annenin ise hurda ve kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenildi. Anne Melisa Akcan'ın gözaltında olduğu ve hastanede gözetim altında tutulduğu belirtilirken, 5 kardeşin İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri devam ediyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Otopsi, Selçuk, Yaşam, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Selçuk'ta Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:43:18. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk'ta Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.