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Sele kapılan çobana son görev

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden Yakup Eren, son yolculuğuna uğurlandı.

AFAD, Jandarma, Karayazı İtfaiye Ekipleri ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'ndan takviye olarak JAK Sualtı Arama Kurtarma ile çok sayıda ekibin gece gündüz arama çalışmalarında, Yakup Eren'in cansız bedeni, Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Sarıgöze Mahallesi'nde bulunmuştu.

Kaybolduğu yerden yaklaşık 30 kilometre uzağa sürüklenen Yakup Eren, Karayazı ilçesi Sukonak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Karayazı Kaymakamı Muammer Sarıdoğan, Tekirdağ Cumhuriyet Savcısı olan Amca Cesim Eren, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile çok sayıda vatandaş katıldı.