Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan yaz yağmuru sonrası yollar göle döndü - Son Dakika
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Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan yaz yağmuru sonrası yollar göle döndü

Manisa\'nın Selendi ilçesinde yaşanan yaz yağmuru sonrası yollar göle döndü

Manisa'nın Selendi ilçesinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağmur sonrası yollar göle döndü, bazı tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı. Yağmur nedeniyle uzu süredir kuru olduğu bilinen Selendi Çayı da su tutarak akmaya başladı. Yağmur sonrası harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tıkanan yağmur suyu giderlerini açarak suyun tahliye olmasını sağladı. Etkisini kaybeden yağmur sonrası ilçede hayat normale döndü.

01.09.2024 20:02
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Manisa'nın Selendi ilçesinde yaklaşık 1 saat etkili olan yağmur sonrası yollar göle döndü, bazı tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde ani bastıran yaz yağmuru ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağmur sonrası yollar göle dönerken bazı tarım arazilerinde su taşkınları nedeniyle zarar olduğu bildirildi. Yağmur nedeniyle uzu süredir kuru olduğu bilinen Selendi Çayı da su tutarak akmaya başladı. Yağmur sonrası harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri tıkanan yağmur suyu giderlerini açarak suyun tahliye olmasını sağladı. Etkisini kaybeden yağmur sonrası ilçede hayat normale döndü. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşanan yaz yağmuru sonrası yollar göle döndü - Son Dakika

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