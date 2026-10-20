Selman Alkan'ı 9 gündür arayan ekipler Alibey Barajı'nda dalgıçlarla tarama yapıyor - Son Dakika
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Selman Alkan'ı 9 gündür arayan ekipler Alibey Barajı'nda dalgıçlarla tarama yapıyor

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Sultangazi'de 9 gündür kayıp Selman Alkan için Alibey Barajı'nda İstanbul İtfaiyesi dalgıçları su altı araması yapıyor. AFAD ekipleri ormanlık alanda tarama yürütürken ailesi umutlu bekleyişini sürdürüyor.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kendisinden 9 gündür haber alınamayan Selman Alkan'ı arama çalışmaları İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekibi tarafından Alibey Barajı'nda sürüyor. Güvenlik kameralarında Alibey Barajı çevresine doğru ilerlediği tespit edilen Alkan için itfaiye ekipleri barajda su altı araması, AFAD ekipleri ise ormanlık alanda çalışma yapıyor. Ailenin de umutlu bekleyişi sürüyor.

Sultangazi'de ailesiyle birlikte yaşayan Selman Alkan, geçtiğimiz hafta pazartesi günü evinden ayrıldı. Telefonunu, cüzdanını, kimliğini, evin anahtarını, bir miktar parayı, yazdığı notu ayrılmadan önce eve bırakan Alkan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Notta, "Eşyaları alın ve evi boşaltın. Bu eve bir daha geri dönmeyeceğim" ifadelerinin yer aldığı belirtilirken, Alkan'ın Gazi Sosyal Tesisi civarından ormanlık alana girerek su kenarına indiğinin yer aldığı güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Köpeklerle yapılan koku aramasında ise belirli bir noktadan sonra iz takibinin sürdürülemediği belirtildi.

Aramalar barajda ve ormanlık alanda sürüyor

Selman Alkan'ın bulunması için polis ekipleri, AFAD ve İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. İtfaiyenin dalgıç ekipleri Alibey Barajı'nda su altında arama yaparken, AFAD ekipleri Alkan'ın ormanlık alana geçmiş olabileceği ihtimali üzerinde durarak bölgede tarama gerçekleştiriyor.

"Ormanlıktan su kenarına indiği görülüyor"

Selman Alkan'ın ağabeyi Abi Özgür Alkan, güvenlik kameralarında son görüldüğü noktayı işaret ederek, "Geçen hafta pazartesi evden çıktıktan sonra güvenlik kameralarında baraj tarafına geçtiği görülüyor. Köpeklerle koku araması yapıldığında bir noktadan sonra koku alamıyorlar. İtfaiye ekipleri şuanda o alanda su araması yapıyor. AFAD ise bu tarafa geçme ihtimaline karşı bu bölgede orman taraması yapıyor. Henüz bir sonuca varamadık. Bir ekip taş ocaklarına bakıyor. Tam olarak buraya yaşanan sel olaylarından dolayı yoğunluk verilemedi. 2 gündür çalışmalara ağırlık verildi. Evden çıkarken telefonunu cüzdanını kimliğini bırakmış. Evin anahtarını ve bir miktar para bırakmış. Not yazarak evi boşaltın bu eve bir daha geri dönmeyeceğim yazmış. Daha sonrasında evden çıkmış. Saat 14.30'da 8 Evler Millet Bahçesi'nin oradan ormanlıktan su kenarına indiği görülüyor. Onun haricinde şuanda bir iz yok" dedi.

"İBB işten çıkardı"

Ağabey Alkan, kardeşinin 6 ay önce İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından işten çıkarıldığını öne sürerek, "Kendine çok dikkat eden ve sağlıklı biriydi. Doğayı ve ormanı severdi. İyi bir yüzücüdür. Şuan Kayıp Şube Polis Ekipleri, AFAD ve İtfaiyenin dalgıç ekipleri çalışmaları devam ettiriyor. Biz de burada bekliyoruz. Abim 4-5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalıştı. 6 ay önce işten çıkarıldı. İade davası açıldı. Dava kazanılınca İBB bir üst mahkemeye başvurdu. O dönemden beri hem ekonomik hem psikolojik olarak çok iyi değildi. Biz olayların bu noktaya geleceğini düşünmedik. Bu olayın bir bağlantısı olup olmadığını bilmiyorum fakat psikolojik olarak işsizlikten kaynaklanan bir rahatsızlığı vardı. İade davasını kazandığında mutlu oldu. Geri döneceğim diye sevindi. Dava bir üst mahkemeye gidince biraz sıkıntılar yaşadı" şeklinde konuştu.

Selman Alkan'ı bulmak için Alibey Barajı ve çevresindeki ormanlık alanlarda sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA
Alibey BarajıSultangazi3. SayfaİstanbulGüncelAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Selman Alkan'ı 9 gündür arayan ekipler Alibey Barajı'nda dalgıçlarla tarama yapıyor - Son Dakika
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