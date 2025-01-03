Semra Demirelli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Semra Demirelli Hayatını Kaybetti

Semra Demirelli Hayatını Kaybetti

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından vurulan gazeteci Semra Demirelli, 48 gün sonra yaşamını yitirdi.

03.01.2025 21:30
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Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, hayatını kaybetti.

Elazığ'da 15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulmuştu. Ağır yaralanan Demirelli, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesine kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

48 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren gazeteci Semra Demirelli, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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