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Semra Demirelli Hayatını Kaybetti

Semra Demirelli Hayatını Kaybetti

Gazeteci Semra Demirelli, erkek arkadaşı tarafından vurulduktan 48 gün sonra yaşamını yitirdi.

04.01.2025 14:45
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Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören gazeteci Semra Demirelli, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Demirelli, bugün çalıştığı Kanal Fırat Televizyonu önünde düzenlenen anma programının ardından İmam-ı Azam Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Elazığ'da erkek arkadaşı tarafından silahla vurulan ve 48 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kanal Fırat Televizyonu muhabiri Semra Demirelli, hayatını kaybetti. 15 Kasım'da Abdullahpaşa Mahallesi'nde erkek arkadaşı Vahap Çetin tarafından evinde silahla vurulan Demirelli, ağır yaralı olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak genç gazeteci, tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Semra Demirelli için bugün çalıştığı Kanal Fırat Televizyonu önünde bir anma programı düzenlendi. Meslektaşları, ailesi ve sevenlerinin katıldığı törende, Demirelli'nin mesleğine olan bağlılığı ve güzel kişiliği anlatıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, meslektaşları onu "güler yüzlü ve azimli bir gazeteci" olarak andı.

Anma programının ardından Demirelli, İmam-ı Azam Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip cenaze namazıyla birlikte Elazığ Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

3-sayfa, Medya, Yaşam, Son Dakika

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