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Seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

Malatya'da seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. Yangında sürücü yara almadı ancak araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Seyir halindeki araç alev alev yandı
15.12.2023 - 22:29,
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Seyir halindeki araç alev alev yandı

MALATYA - Malatya'da seyir halinde bir minibüste bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında sürücü yara almazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Malatya- Elazığ karayolu Çamurlu Mahallesi Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan bir minibüs aniden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayda, araç kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Malatya, Son Dakika

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