Seyir Halindeki Kamyonet Alev Aldı

Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü
BURSA - Bursa'da seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başlayan kamyonet alev topuna döndü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı. Kamyonet, kısa sürede alev topuna dönerken sürücü canını kurtararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonete müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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