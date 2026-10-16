Siirt Kurtalan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Siirt Kurtalan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye kaldırıldı

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Siirt Kurtalan\'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye kaldırıldı
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Kurtalan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 40'a ulaştı; bu hastaların 34'ü öğrenci. Kurtalan Devlet Hastanesinde yer kalmayınca yeni vakalar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi, kantin ve işletme numuneleri Diyarbakır'a gönderilecek.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 34'ü öğrenci olmak üzere 40'a yükseldi. Kurtalan Devlet Hastanesinde yer kalmaması üzerine yeni hastalar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE YER KALMADI

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan'da bir okulun kantini ile ilçedeki bir işletmede yemek yedikten sonra rahatsızlananların sayısı artmaya devam ediyor. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılanların sayısı 34'ü öğrenci olmak üzere 40'a yükseldi. Vakaların artmasıyla Kurtalan Devlet Hastanesinde yoğunluk oluştu. Hastanede yer kalmaması üzerine yeni vakalar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

NUMUNELER DİYARBAKIR'A GÖNDERİLECEK

Öte yandan, cumhuriyet savcısının talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince okul kantini ve işletmeden alınan numunelerin incelenmek üzere Diyarbakır'a gönderileceği bildirildi. Olayla ilgili başlatılan incelemeler ve hastaların tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA
Eğitim ve Araştırma HastanesiKurtalan Devlet HastanesiDiyarbakır3. SayfaKurtalanGüncelSağlıkSiirtSon Dakika

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SON DAKİKA: Siirt Kurtalan'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 40 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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