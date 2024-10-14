Siirt'te Heyelan, Araç Akıntıya Kapıldı - Son Dakika
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Siirt'te Heyelan, Araç Akıntıya Kapıldı

Siirt\'te Heyelan, Araç Akıntıya Kapıldı

Siirt'te heyelan nedeniyle baraj gölünde su seviyesi yükseldi, balıkçılar boğulma tehlikesi geçirdi.

14.10.2024 15:31
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Siirt'te dağ yamacında kopan toprak ve kaya parçaları Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü'nde su seviyesinin aniden yükselmesine yol açtı. Bölgede balık avlamaya giden grup boğulma tehlikesi atlatırken araçları akıntıya kapılarak kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, 12 Ekim akşamı merkeze bağlı Zorkaya köyü yakınında Ömer Akyüzlü ve 3 arkadaşı, balık avlamak amacıyla 34 UAS 20 plakalı hafif ticari araçla bölgeye gitti. Akyüzlü ve beraberindekiler balık tuttukları esnada dağ yamacında heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu baraj gölünün su seviyesine yükselmesiyle alanda bulunanlar kaçtı; araç ise akıntıya kapıldı. Aracın kısa sürede kaybolduğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Akyüzlü ve arkadaşlarının kaçışı ve hızla yükselen suyun aracı sürüklediği görülüyor.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve DSİ 16'ncı Bölge Müdürü Cihan Aksoy, bölgede incelemede bulundu. Aracın çıkarılması için bölgede dalgıç ekiplerinin çalışması sonlandırıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Heyelan, Araç Akıntıya Kapıldı - Son Dakika

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