Siirt\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Siirt'te kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bağış Caddesi'nde plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİİRT