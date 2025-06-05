Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

SİİRT - Siirt- Baykan karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt-Baykan karayolu Çaykaya köyü mevkiinde meydana geldi. 34 KPL 434 plakalı hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri ekibi sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.