Silahla oynarken kendini vurdu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartta meydana gelen olayda silahıyla oynayan genç kendini vurdu.
Olay, gece 05.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde faaliyet gösteren apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Raif K. kaldığı odada tabancasıyla oynamaya başladı. O sırada silah patladı. Silahtan çıkan mermi Raif K.'nin sol bacağına isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir uygulama noktasından kaçan 17 yaşındaki sürücü, polisin yere düşmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Polis hastaneye kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü ve yanındaki şahıs yakalandı. Olayın ardından Darıca Kaymakamı ve Emniyet Müdürü, yaralanan polis memurunu ziyaret etti.
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz konteyner kentinde meydana gelen yangında, depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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