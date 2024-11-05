Silahlı saldırıda hayatını kaybeden belediye başkanının, AK Parti'ye geçiş hazırlığında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda hayatını kaybeden belediye başkanının, AK Parti'ye geçiş hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden belediye başkanının, AK Parti\'ye geçiş hazırlığında olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'in, AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı öğrenildi.

05.11.2024 01:01  Güncelleme: 01:02
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, amcasının oğlu tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden belediye başkanı Hilmi Şen'in, AK Parti'ye katılmaya hazırlandığı öğrenildi. Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalara tepki göstererek 3 ay önce Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.

Olay, dün sabah saat 10.00 sularında Balışeyh ilçesi TOKİ bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere makam aracıyla seyir halindeyken Belediye Başkanı Şen'e, husumetli olduğu amcasının oğlu Erdem Şen tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Araçta makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) ile birlikte bulunan Başkan Şen, saldırıda ağır yaralandı.

Şen ve şoförü Çelikkol, kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisi ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor. Saldırgan, olay sonrası belediye binası önünde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Şen'in (50) cenazesi, Balışeyh ilçesindeki Merkez Camii'nde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

AK Parti'ye katılma hazırlığındaydı

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Balışeyh Belediye Başkanı seçilen Hilmi Şen, yaklaşık 3 ay önce, partide yaşanan gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan açıklamalara tepki göstererek istifa etmişti. Şen'in, AK Parti'ye geçiş için hazırlık yaptığı ve önümüzdeki günlerde katılımını duyurmayı planladığı öğrenildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silahlı saldırıda hayatını kaybeden belediye başkanının, AK Parti'ye geçiş hazırlığında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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