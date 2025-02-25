Silahlı Yağmacı Yakalandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı yağma suçundan 28 yıl hapisle aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca "Birden Fazla Kişi Tarafından Gece Vakti Silahla Yağma" ve " Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 28 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan (Y.Ç) isimli şüpheli Nazilli ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN