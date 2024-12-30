Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla aranan Y.D. (30) adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının sonucunda, silahlı yağma suçundan aranan Y.D. Bandırma ilçesinde saklandığı adreste yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Emniyet yetkilileri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak adına, benzer operasyonların aralıksız olarak devam edeceğini vurguladı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Silahlı Yağmadan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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