Silopi\'de Çayda Boğulan 8 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Hezil Çayına düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İlçenin Çalışkan beldesinde ailesiyle birlikte gittiği Hezil Çayına düşen 8 yaşındaki Elif Korkut, gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elif'i arayan ailesi, bir süre sonra çayda cansız bedeni buldu.

Korkut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK