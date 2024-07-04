Silvan'da minibüs kazası: 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün samanlığa dalması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Zorova Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs kontrolden çıkarak samanlığa daldı. Kazada minibüs içerisindeki 5 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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