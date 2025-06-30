Simav\'da Palet Fabrikasında Yangın Çıktı

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Simav Esenevler Mahallesi'nde bulunan bir palet fabrikasında saat 18.15 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Simav ve belde belediye itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin fabrikanın büyük bir bölümünü sardığı yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu 3,5 saatte söndürüldü. Yangında fabrikada büyük hasar oluştu. - KÜTAHYA