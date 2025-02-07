Simav\'da Tarihi Eser Operasyonu

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Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser olduğu değerlendirilen 66 adet sikke ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Simav İlçe Merkezi'nde gerçekleştirilen operasyonda, 66 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA