Sinan Ateş Cinayeti Davasında Savcıdan Talepler

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Savcı, sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'un 'müşterek fail' olarak yer aldığını belirterek bu kişilerin Sinan Ateş'i 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13'er yıldan 20'şer yıla kadar hapsini istedi. Özyağcı'nın ayrıca 'ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak' 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep edildi. Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş hakkında 'suça azmettiren' olarak 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. - ANKARA