Ünlü yönetmen Sinan Çetin\'e soruşturma

3.Sayfa

İki pitbull kendi sahibini parçaladı

Çocuklar azılı düşmanlarını böyle püskürttü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlüyönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturma, Çetin'in Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine başlatıldı. Çetin'e 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçları yöneltildi.

İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 26 Şubat Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.