İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlüyönetmen Sinan Çetin hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma, Çetin'in Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine başlatıldı. Çetin'e 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçları yöneltildi.
Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 26 Şubat Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü yönetmen Sinan Çetin'e soruşturma - Son Dakika
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