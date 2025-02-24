Sinan Çetin'e İmara Aykırı Yapı Soruşturması

3.Sayfa

Yönetmen Sinan Çetin'e imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla soruşturma

İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yönetmen Sinan Çetin hakkında imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla Çarşamba günü Savcılığa ifade vermesi bekleniyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Çetin'in 'şüpheli' sıfatıyla 'boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından Çarşamba günü İmar Suçları Bürosu'na gelerek ifade vermesi bekleniyor.