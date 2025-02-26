Sinan Çetin Savcılıkta İfade Verdi - Son Dakika
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Sinan Çetin Savcılıkta İfade Verdi

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Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı iddiasıyla 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa gitti.

26.02.2025 15:40
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Yönetmen Sinan Çetin savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

İSTANBUL - Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı yaptırdığı iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde, 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

Hakkında 'Boğaziçi imar yasasına aykırılık' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlarından soruşturma başlatılan yönetmen Sinan Çetin, "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Sarıyer'de bulunan arsası üzerine imara aykırı yapı yaptırdığı iddia edilen Çetin savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ardından Çetin, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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