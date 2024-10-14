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Sincan'da beton mikseri devrildi

ANKARA - ANKARA Ankara'nın Sincan ilçesinde beton yüklü mikser devrildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde inşaat çalışması için çimento taşıyan beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından boş araziye devrildi. Yenikent Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde yaşanan kazanın ardından çevrede bulunan işçiler sürücünün yardımına koştu. Sürücü hafif yaralı olarak araçtan çıkartıldı.