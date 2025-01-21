Sinop\'ta 20 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sinop'ta polis ekipleri tarafından yapılan aramada 20 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde tespit edilen adreste yapılan aramada 20 bin adet makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
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