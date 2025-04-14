Sinop\'ta Yasa Dışı Kenevir Operasyonu

Sinop'un Gerze ilçesinde bir tarlada yasa dışı ekilen 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine yönelik sürdürdükleri istihbari çalışmalar sonucu Gerze ilçesinde M.T.'nin kullanımındaki tarlada arama yaptı. Yapılan aramada, 31 bin 265 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Sinop'ta ikamet eden B.Ç. isimli şahıs üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 30 gram bonzai uyuşturucu madde ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - SİNOP