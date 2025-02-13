Sinop\'ta Asayiş Olayları ve Denetimler

3.Sayfa

Sinop İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda; il genelinde 2025 yılının Ocak ayında toplam 610 asayiş olayının meydana geldiği, konaklama tesislerine yönelik denetimlerde mevzuata uygun olmayan 29 konaklama tesisinin mühürlendiği açıklandı.

Sinop'ta, 2025 yılının ilk "İl Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" Sinop Valisi Mustafa Özarslan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yürütülen asayiş, narkotik, aranan şahıslar ve trafik denetimlerine ilişkin Ocak ayı verileri paylaşıldı.

610 asayiş olayı

Sinop genelinde 2025 yılının Ocak ayında toplam 610 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Vali Özarslan, kolluk kuvvetlerinin üstün gayretiyle bu olayların yüzde 95'inin aydınlatıldığını söyledi. Güvenlik güçlerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiğini vurgulayan Vali Özarslan, olayların tamamının çözülmesi için titizlikle çalışıldığını kaydetti. Özarslan, "Sinop'umuzun huzurunu bozmaya kalkışan suçlulara ve sokak kabadayılarına asla müsaade etmeyeceğiz. Kolluk kuvvetlerimiz her an enselerinde olacak. Asayiş ve güvenlik konusunda sağlam adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

Şok uygulamalar ve huzur operasyonları

Şehrin güvenliği için yapılan planlamalar doğrultusunda, şok uygulamalar, huzur operasyonları, park ve bahçe denetimleri ile devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Özarslan, en önemli önceliklerinin suçun oluşmadan önlenmesi olduğunu söyledi. Özarslan, "Bu kapsamda 2025 yılının ilk ayında gerçekleştirilen huzur operasyonlarında; 19 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve adli makamlarca aranan 80 kişi yakalanarak adalete teslim edildi. Gerçekleştirilen güvenlik stratejileri sayesinde 2025 yılının Ocak ayında, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 13, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 13, devlete ve millete karşı işlenen suçlarda yüzde 15 oranında azalma sağlandı" diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede büyük başarı

Uyuşturucu ile mücadelede kararlı adımlar atıldığını vurgulayan Vali Özarslan, 2025 yılının Ocak ayında yapılan 28 narkotik operasyonunda 51 şüphelinin yakalandığını, 10 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiğini açıkladı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise 1 kilo bonzai, 397 gram skunk, 1 kilo 693 gram esrar olarak açıklandı.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde edildiğini belirten Vali Özarslan, "Uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan şahıs sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 900 oranında artış sağlanmıştır. Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen esrar miktarında yüzde 157, bonzai miktarında yüzde 170, skunk miktarında yüzde 100, metamfetamin miktarında ise yüzde 960 oranında bir başarı grafiği yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede operasyonların yanı sıra bilgilendirme çalışmalarının da yürütüldüğünü belirten Vali Özarslan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmalarının devam ettiğini, gençlerin uyuşturucu bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi için kurumlar arası iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

Trafik denetimlerinde 49 bin araç kontrol edildi

Sinop genelinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimler kapsamında 2025 yılının Ocak ayında 49 bin 682 aracın kontrol edildiğini belirten Vali Özarslan, yapılan denetimlerde; 3 bin 978 sürücüye ceza işlemi uygulandığını, 72 sürücünün ehliyetine el konulduğunu, 220 aracın trafikten men edildiğini açıkladı. Ayrıca bin 610 motosikletin kontrol edildiği, 479 motosiklet sürücüsüne ceza işlemi uygulandığı ve 23 motosikletin trafikten men edildiği belirtildi.

Deniz güvenliği ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin etkin denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Vali Özarslan, 59 gemi ve teknenin kontrol edildiğini, 358 şahsın sorgulandığını, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 380 adet kalkan balığının ele geçirildiğini ve sorumlu şahıslara 290 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

29 konaklama tesisinin faaliyeti sonlandırıldı

Sinop'un bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Vali Özarslan, konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sürdüğünü ve mevzuata uygun olmayan işletmelere cezai işlemler uygulandığını belirterek, "Bu kapsamda 29 konaklama tesisi faaliyeti sonlandırılarak mühürlendi" ifadelerini kullandı. - SİNOP