Sinop'ta bir şahıs, balıkçı teknesinde kendini asarak hayatına son verdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Camiikebir Mahallesi Derinboğaz Ağzı Sokak sahilinde bir balıkçı teknesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. isimli bir kişi kendini astı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekibi bölgede inceleme yaptı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Balıkçı Teknesinde İntihar - Son Dakika
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