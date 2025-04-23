Sinop\'ta Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Sinop'ta 3 kişi arasında çıkan kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Merkez Abalı Köyü İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S. K. isimli şahıs üzerinde taşıdığı bıçak ile 1'i ağır olmak üzere 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. aralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişiyi bıçaklayan S.K. ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP