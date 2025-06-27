Sinop\'ta Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurtarıldı

Sinop'ta boğulma tehlikesi geçiren bir çocuk, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Rahmi Demir Sosyal Tesisleri plajında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen yaşı küçük olduğu öğrenilen şahıs, serinlemek için denize girdi. Boyunu aşacak seviyeye ulaşan şahıs, bir anda panikledi. Paniklemenin etkisiyle su yuttu. Durumu fark eden cankurtaran ekipleri, hemen müdahale ederek şahsı denizden çıkarttı. Olay yerine sevk edilen ambulans ile ilk müdahalesi yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİNOP