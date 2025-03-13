Sinop\'ta Düzensiz Göç Denetimi

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, Sinop İl Göç Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Sinop genelinde mobil göç aracı eşliğinde yapılan uygulamada 150 kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Ayrıca 20 araç, 3 tekne ve 5 işletme kontrol edildi. Yetkililer, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. - SİNOP