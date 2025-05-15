Sinop\'ta İntihar Girişimi

Sinop'ta bir kişi üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

Olay, Selanik Caddesi'nde bulunan üniversite üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Haymana ilçesinden geldiği öğrenilen S.Ö. isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üst geçide çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, şahısla iletişim kurarak kısa sürede ikna etti ve intihardan vazgeçmesini sağladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. - SİNOP