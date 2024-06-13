Sinop'ta jandarma denetimleri

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Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak amacıyla yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi" başlığı altında denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Sinop genelinde 33 okul çevresinde yapılan kontrollerde 2 bin 672 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca 380 servis aracı incelendi ve kurallara uymayan bir okul servisine ceza uygulandı. Denetimler sırasında 156 iş yeri (kahvehane, market/tekel, oyun salonu) ve 42 park, bahçe ve çay bahçesi de denetlendi. - SİNOP