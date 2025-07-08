Sinop\'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Durağan ilçesine bağlı Akbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Dal ile Ş.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.K., Dal'a av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Dal, Durağan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dal, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Dal'ın cenazesinin yarın Akbel köyünde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili Ş.K. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - SİNOP