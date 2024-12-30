Sinop\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.45'te Gerze-Sinop yolu Heyemola mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K.'nin kullandığı 57 ACE 213 plakalı otomobil yolun sol şeridindeki bordür taşlarına çarptıktan sonra sağ şeritte seyir halinde bulunan Z.Y. idaresindeki 57 AAD 026 plakalı otomobile vurdu. 57 AAD 026 plakalı otomobil de bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan H.G., sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP