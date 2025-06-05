Sinop'un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Gemiyanı Mahallesi Yaşar Topçu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Filiz idaresindeki motosiklet, ara sokaktan ana caddeye çıktığı sırada bir otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Orhan Filiz yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?