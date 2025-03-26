Sinop\'ta Yangın Tatbikatı

Sinop'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerine yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birim müdürleri ve personellerinin hazır bulunduğu tatbikat öncesi personele teorik ve pratik yangın eğitimi verildi. AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince tarafından verilen eğitimde, kurum personellerine yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması gibi konularda bilgi aktarıldı. Eğitim sonunda ise yangın tatbikatı yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bahçesinde yakılan ateşin çalışanlar tarafından güvenli bir şekilde söndürülmesiyle tatbikat son buldu. - SİNOP