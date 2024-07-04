Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop\'un Boyabat ilçesinde yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana gelen yangında, bir evde çıkan yangın çevredeki 5 eve sıçradı. İtfaiye ekipleri ve diğer acil müdahale ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, 6 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

04.07.2024 15:51
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Sinop'un Boyabat ilçesi Muratlı köyünde meydana gelen yangında 6 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Boyabat ilçesi Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muratlı köyü Büyükkaraisaklı Mahallesi'nde bulunan bir ahşap evde elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan 5 eve daha sıçrayarak büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri, Orman İşletme arazözleri, AFAD, jandarma, sağlık ve YEDAŞ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 6 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, yangın soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'un Boyabat ilçesinde yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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