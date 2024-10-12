Şırnak\'ta Çocuk Kavgası Büyüdü: 2 Yaralı

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Şırnak'ta çocuklar arasında çıkan kavga, ailerinin de karışmasıyla büyüdü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Gazipaşa Mahallesi'nde küçük iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasının ardından aileler birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi gören şahıslar kaçarken, bıçak darbeleriyle yaralanan A.K. ve Ö.K. ile kavga sırasında hafif yaralananlar ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK