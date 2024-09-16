Şırnak\'ta Kaçakçılıkla Mücadele: 12 Gözaltı

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde 12 farklı araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. 12 kişi gözaltına alındı.

Terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde alınan duyum üzerine, 12 farklı şahsa ait olan araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 13 adet cep telefonu, 5 bin 272 adet bandrolsüz sigara, 119 adet elektronik sigara, 61 kilogram çay, 310 paket elektronik sigara filtresi, 20 kilogram nargile tütünü, 35 çift ayakkabı, 100 adet gözlük, 2 adet kaynak makinesi, 641 inşaat malzemesi, 16 adet anahtar takımı, 180 adet el aletleri, 65 adet şemsiye, 229 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen eşyaların gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmaya çalışan 12 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. - ŞIRNAK