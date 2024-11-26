Şırnak\'ta Kaybolan Genç İçin Arama Devam Ediyor

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Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'i arama çalışmaları 10'uncu günde de devam ediyor.

Silopi'de kaybolduktan sonra en son Cizre'de Silopi çevre yolunda görülen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Yalgettekin'i arama çalışmaları su altı, su üstü, kara ve havadan devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde olumsuz hava şartlarına rağmen AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek'in koordinesinde çalışmalarına devam eden arama kurtarma ekipleri, kayıp genci bulmak için Dicle Nehri'nin her iki yakasında çalışmalarını sürdürüyor. - ŞIRNAK